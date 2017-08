Uue tiimiga liitunud Taaramäe: prantslased oma kiiksude ja kääksudega mulle meeldivad

Värskelt Direct Energie profitiimiga järgmiseks kaheks hooajaks lepingu sõlminud Rein Taaramäe sõnas oma Facebooki lehel, et on saadud pakkumise ja uue võimalusega väga rahul.

"Järgneval kahel aastal sõidan siis Direct Energie meeskonnas. Juba enne Katushaga liitumist olin väga kaalutleval meelel, et kas minna tagasi Prantsusmaale või proovida veel midagi muud. Kui seekord kaardid lauale pandi, siis otsustasin üsna kiiresti. Prantsusmaa ja prantslased kogu oma kiiksude ja kääksudega mulle meeldivad. Olen väga õnnelik ja kibelen juba uude aastasse," kirjutas Taaramäe.

"Meeskond ei asu kõrgeimas World Touri staatuses, seega on suurtele sõitudele saamine alati lahtine, kuid see mind ei häirinud."

Lisaks sellele kahtleb Taaramäe, et ta Vueltal starti tuleb. "Kaika maratoni korraldajad andsid paar päeva tagasi teada, et osalen pühapäeval nende rattamaratonil, kuid täna anti mulle teada, et Vueltat silmas pidades on MTB liialt riskantne ja nii ma siiski pühapäeval starti ei tule. Vueltal osalemises ma siiski kahtlen, sest täna avaldatud startlistis ei näinud ma oma nime ei põhi- ega varulistis, aga ega ma enne Arctic Race tuuri 10.-13.08 ei saagi teada, mis seisus jalad on. Varem ei saaks mind ka startlisti panna, kuid siiski kaldun ma arvama, et olenemata Arcticu resultaadist ei stardi ma Hispaania velotuuril."