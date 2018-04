USA valitsusega kokkuleppele jõudnud Lance Armstrong peab tasuma 5 miljonit dollarit

Endiselt rikas

46-aastane Armstrong on pärast dopingumineviku ilmsiks tulekut erinevatele sponsoritele maksnud rohkem kui 20 miljoni dollari ulatuses kahjutasusid. Just kokkulepeteni jõudmine on päästnud teda täielikust laostumisest, nagu ka selle kohtuasja puhul, mis oli kõigist senistest kõige suurem.

Landise advokaat Paul Scott ütles, et kokku lepitud summa on palju vähem, kui Armstrong tema kliendile ja riigile võlgu on ning kuigi kohtuasi on lõppenud, on Armstrong endiselt pettur.

"Sellest, kui sa Oprah saates vabandust palud, ei piisa. Meie eesmärk oli ta ka finantsiliselt väga reaalsel moel vastutusele võtta ning selle kokkuleppega oleme selle eesmärgi saavutanud," sõnas ta.

Armstrongi varade suurus peaks endiselt olema mitmeid miljoneid. Tal on korralik investeeringute pagas ning kodud Austinis ja Aspenis. Tal on ka mõned jalgrattapoed Austinis ning vastupidavusalade firma WeDu. Ühtlasi teeb ta regulaarseid podcaste, intervjueerides seal teisi spordikuulsusi ning kommenteerib televisioonis Tour de France'i.