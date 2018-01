USA meister seadis Froome'i väited kahtluse alla

USA meister cyclo-crossis Katie Compton kahtleb valitseva Tour de France'i ja Vuelta võitja Chris Froome'i väites, et astmainhalaatori kasutamine põhjustas liiga kõrge salbutamooli näidu tema dopinguproovis.

Comptonit on kimbutanud karjääri vältel koormusastma - kui olukord on kontrolli all, heitleb ta võidu nimel, vastupidisel juhul on tal raskusi väntamisega, kirjutab Spordipartner.ee.

"Bredenes oli mul sel hooajal astmarünnak ja kasutasin inhalaatorit neli korda enne starti ning kolm korda pärast finišit. Salbutamooli näit jäi pärast seda allapoole nõutavat piiri," meenutas Compton.

"Kui minul on astmarünnak, siis ma pole võimeline võistlust lõpetama,“ lisas ta.