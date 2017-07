Üheksa-aastane Rakke rattaneiu innustab maratonil osalema

Rakke valla piiril Lääne-Virumaal elav 9-aastane Karolina Kull pani

sportima oma isa ja innustab maratonikarusellile astuma ka eakaaslasi.

Tänavu Bosch Eesti Maastikurattasarjas poolmaratoni distantsil

N12-klassis stabiilselt kuuendat kohta hoidev noor spordisõber õppis

pedaalima kolmeselt tegi oma esimese 20 km pikkuse võistlusdistantsi

läbi seitsmeaastasena. Mullu tuli ta sarja kokkuvõttes oma vanuseklassis

auhinnalisele kolmandale kohale, kuid medaleid, diplomeid ja karikaid on

tal isa Oliver Kulli kinnitusel kodus juba omajagu ka teistelt

võistlustelt.

Isa tunnistab ausalt, et tema enam tütrele rajal järele ei jõua ja

kannul püsimiseks tuleb teha lisatrenni. „Käin kohalikus saalis

velotrenažööril väntamas ja jõusaalis, kui vähegi töö kõrvalt aega jääb.

Karolina treenib Rakke rattaklubis Maris Kaarjärve juures,” lisas ta.

„On noori, kellele kooli kehalise kasvatuse tund suuri raskusi

valmistab. Tänapäeval muutub üha keerukamaks lapsi nutimaailmast eemale

meelitada, trenni saamisest parem ei räägigi. Tean, et tema

treeninggrupis on aegade jooksul olnud palju neid, kes esimeste raskuste

tekkides alla annavad. Ütlevad, et trenn on liiga raske, nemad ei

viitsi. Mina pole oma tütart sel teemal mitte kunagi vingumas kuulnud,”

rõõmustas Oliver Kull rahulolevalt.

Tänavu on rattaneiul olnud poolmaratonidel üksjagu ebaõnne, isa sõnul

on igal etapil midagi juhtunud. „Jõelähtmel eksis ta veidi ära, sõitis

valesti, lisaks on mitmel korral rattal kett maha tulnud. Karolinal kaob

selliste asjade peale alati sõidutuju ära,“ kurtis isa ja lisas, et

üldises plaanis on spordilust õnneks siiski alles ja järgmise stardi

teeb Karolina käesoleva nädala laupäeval 17. Elva rattamaratonil.

Üheksa kuni kümne aastaseid noori osaleb noorte- ja matkadistantsil

vähe, kuigi rajad on tegelikult jõukohased ka neile. „Tegelikult saavad

poolmaratoni läbimisega absoluutselt kõik hakkama, väiksed sporditähed

vahel isegi vanematest kiireminigi Loodan, et starti jõuab üha rohkem

noori, kes on oma vanematele eeskujuks või siis vastupidi. Spordimaailma

võlusid tasub avastada!“

17. Elva Rattamaratoni soodusregistreerimise teine voor kestab veel kuni

26. juuli südaööni, kuid kirja saab end panna ka maratonipäeval

kohapeal. Saare lastesõidud on kõikidele noortele spordisõpradele

tasuta.