UCI president: rattaspordi probleem ei ole enam doping, vaid...

Rahvusvahelise jalgratturite liidu (UCI) president David Lappartient tuli Tour de France´i järgselt välja mitme huvitava avaldusega.

Presidenti tundub vaevavat tõsiasi, et Sky meeskond on viimase seitsme aasta jooksul koguni kuus korda valitsenud Prantsusmaa velotuuri. See muudab rattaspordi suursündmuse ettearvatavaks ja mõnes mõttes ebahuvitavaks.

Prantslase hinnangul peaks suurtuuridel osalevad meeskonnad tulevikus olema 6-liikmelised, siis tekib ka teistel Sky vastu võimalus. Tänavusest on tiimid 8-liikmelised, varasema üheksa mehe asemel. Vaja oleks veelgi drastilisemat muutust. "Rattaspordi probleem ei ole enam doping, vaid raha," kõlas Lappartienti etteheide.

Mõnes mõttes võib nõustuda. Velonewsi andmetel on Sky meeskonna tänavune eelarve teiste jaoks kosmos, suurusjärgus 40 miljonit dollarit. Tour de France´i teise koha mehe Tom Dumoulini tööandja Sunwebi eelarveks hinnatakse 19 miljonit ja Movistaril 16 miljonit dollarit. Kui numbrid tõele vastavad, on vahe üüratu. See ilmneb just abiliste osas, kes on suutelised liidrit aitama kuni viimase kilomeetrini. Kõikidel etappidel, ka mägedes. Lisaks meeskonna arendustöö, meditsiiniline teenindamine jne.

"Midagi tuleb muuta," on Lappartient resoluutne. "Vaja oleks tiimide eelarved ühtlustada, nii saaks rattasport publikule pakkuda palju atraktiivsemaid võidusõite."