UCI president: Chris Froome´i juhtum enne Giro d`Italiat vaevalt laheneb

Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) president David Lappartient sõnas meediale, et Chris Froome´i salbutamoli juhtum vaevalt Giro d´Italia eel mingi lahenduseni jõuab.

Froome andis positiivse dopinguproovi mullu Vueltal, mille ta võitis. Kuna salbutamol kuulub WADA nimekirjas erikohtlemise alla kuuluvate ainete hulka (eriloa alusel võib ainet teatud koguses tarvitada), siis juriidiliselt omab rattur õigust seniks võistelda, kuniks juhtum on lahenenud.

Küll on küsimuses eetilises pooles. Kui Froome´i ikkagi võistluskeeluga karistatakse, siis tema tänavuse hooaja tulemused lähevad annulleerimisele ja koos sellega on automaatselt kaotajad ka teised. Näiteks, kui Froome on Giro d´Italia stardis ja juhtumisi võidab, ent pärast ikkagi diskvalifitseeritakse, jääb õige võitlus esikohale nägemata. Girole jääks hoobilt halb märk külge.

Päris mitmed tippratturid eesotsas mulluse Giro võitja Tom Dumouliniga on otse välja öelnud, et Froome praeguses seisus võistelda ei tohiks. Ka Lappartient on arvamusel, et Froome´i võistlemine teeb rattaspordi imidžile kahju.

Väljaandele La Gazzetta dello Sport antud intervjuus sõnas prantslane, et ta ei oska öelda, millal juhtum lahendi saab. "Loodetavasti nii ruttu kui võimalik. Aga mulle näib, et enne Giro d`Italia algust mitte. Juhtum on keerulisem, kui algselt tundus, ja kõik nõuab aega."

Lappartient vihjas, et mõlemal osapoolel on töös nimekad juristid ning juhtum on palju komplitseeritum kui analoogsed varasemad näited.

Giro d´Italia stardib 4. mail.