UCI president andis uut infot Froome'i juhtumi kohta

Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) president David Lappartient ütles, et kui enne 7. juulil algavat Tour de France'i ei ole Chris Froome'i salbutamooli juhtumi kohta otsust tulnud, ei tule seda ka võistluse ajal, sest vastasel juhul oleks Sky ratturil äärmiselt keeruline end kaitsta.

"Minu meelest oleks vale, kui homme jõuaksid paberid UCI Antidopingu Tribunali ja kohus peaks oma istungi, kus ratturil on õigus viibida, Touri ajal. See võtaks Froome'ilt võimaluse end kaitsta. Seega ma ei näe võimalust, et otsus langetatakse Touri ajal," rääkis Lappartient, kirjutab Spordipartner.ee.

President lisas, et juhtumi venimine on paratamatus ja ei näita kuidagi UCI laiskust: "Kui teil on 1500 lehekülge teaduslikku teksti, siis tuleb seda analüüsida."