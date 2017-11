UCI boss tahab suurtuuride meeskondade suurust kärpida kuue ratturini

Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) uus president David Lappartient on välja tulnud jõuliste avaldustega. Viimases intervjuus käis prantslane välja mõtte vähendada suurtuuridel osalevate tiimide koosseisu kuue ratturini.

“Kunagi olid koosseisud kümneliikmelised. Praegu saab iga meeskond suurtuuridel välja panna üheksa ratturit, järgmisel aastal vähendame limiiti kaheksale. Kuid ma lähen veel kaugemale – kuueliikmelised meeskonnad on veelgi paremad,” vahendab Rattauudised.ee Lappartienti sõnu.

Teistel World Touri võidusõitudel saavad tiimid välja panna seitse ratturit varasema kaheksa asemel. Muudatuste pooldajate sõnul aitab see parandada sportlaste turvalisust ja muudab võidusõidud põnevamaks.

Suured meeskonnad on juba reageerinud ja vähendanud palgatavate ratturite arvu. BMC ja Sunweb on vastavalt 29- ja 27-liikmelist koosseisu kärpinud 24 ratturi peale. Samamoodi on lubanud talitada ka Quick-Step Floors.