Turule tuleb suurte ambitsioonidega uus Prantsuse klubi

Endine Prantsuse profirattur Jeroome Pineau toob järgmisel aastal turule uue meeskonna, mis hakkab kaasa tegema Pro Continental tasemel eesmärgiga jõuda kolme aastaga World Touri.

Tiimi üheks liidriks saab sprinter Bryan Coquard, kes on juba öelnud, et lahkub Direct Energiest, kirjutab Spordipartner.ee.

Vajalikud paberid on Pineau Rahvusvahelisele Jalgratta Liidule edastanud ja meeskonda peaks hakkama kuuluma 20 ratturit. Enne 1. augustit ei saa üleminekutest rääkida, kuid spekuleeritud on, et uue tiimiga liituvad lisaks Coquardiga Matteo Trentin (Quick-Step), Amael Moinard (BMC), Johan Le Bon (FDJ) ja Julien Morice (Direct Energie).