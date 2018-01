Treeningul raskelt kukkunud Rio olümpiahõbe tuli koomast välja

Rio de Janeiro olümpiamängude hõbemedalist BMX-i rattasõidus Jelle van Gorkom kukkus 9. jaanuaril treeningul nii raskelt, et viidi koomasse.

27-aastane hollandlane murdis Arhnhemis toimunud treeningul roided, sai näoluumurde, koljuluumurru, maksakahjustuse, vigastas põrna ja neere.

Hollandi jalgrattaliit teatas, et Van Gorkom toodi koomast välja, ta on teadvusel, reaktsioonivõimeline, suudab inimestega kontakteeruda ja tunneb lähedasi ära, kuid tema seisund on endiselt habras. Arstide sõnul on "ilmselge, et teda ootab ees pikk taastumisperiood ning tema täielikult terveks saamisele pole garantiisid".

Van Gorkom võitis hõbemedali nii 2015. aasta maailmameistrivõistlustelt kui ka 2016. aasta Rio suveolümpiamängudelt.