Touri juht: meie oleme vaid korraldajad ja Froome'i diskvalifitseerida ei saa

Tour de France'i direktor Christian Prudhomme kinnitas, et neil puudub õigus Chris Froome'i (Sky), kellel on pooleli salbutamooli juhtum, starti mitte lubada.

"Kuidas on rattamaailmas võimalik, et meil pole vastust septembris, üheksa kuud enne suurimat võidusõitu toimunud vahejuhtumile? Olukorrale tuleb valgust heita, sest praegu on kaotajaks kõik osapooled," kurjustas Prudhomme, kirjutab Spordipartner.ee.

Vahepeal on meediast läbi käinud spekulatsioon, nagu võiks Touri korraldajad võtta ohjad enda kätte ja mitte lubada Froome'i starti. Prudhomme'i sõnul pole see aga võimalik, sest diskvalifitseerimist saab otsustada vaid rahvusvaheline rattaliit UCI.