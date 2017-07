Tour de France'ilt eemaldatud Sagan ei nõustu kohtunike karistusega

Valitsev maanteesõidu maailmameister Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) diskvalifitseeriti eile Tour de France’ilt, kuna kohtunike hinnangul ohustas ta neljanda etapi lõpusprindis kaasrattureid. Slovakk ise ütles ta ei nõustu kohtunike hinnanguga.

"Saan ainult karistusega leppida, aga ma ei nõustu sellega. Ma ei arva, et tegin midagi valesti, aga kahju, et Mark kukkus. See oli hull sprint, kindlasti pole see esimene ega viimane selline sprint. Mul on äärmiselt kahju, et Mark kukkus, soovin talle kiiret paranemist," ütles Sagan pressile.

Sloveen sai karistuse pärast tänase etapi finiši eel toimunud õnnetust, kus ta lükkas enne finišijoont britti Mark Cavendishi (Dimension Data), kes seetõttu õnnetult kukkus.