Tour de France'i võitnud Geraint Thomas pikendas Team Skyga lepingut

32-aastasel Walesi ratturil, kelle praegune leping oli tänavuse aastaga lõppemas, oli pakkumisi ka teistelt meeskondadelt.

"Mul on hea meel, et leping on sõlmitud ja saan Team Sky eest edasi sõita," sõnas Thomas. "Team Sky ridades on olnud vägev teekond ja loomulikult on eriti hullumeelsed olnud viimased kuud."

"See, mida Thomas on meie klubis saavutanud, on märkimisväärne. Ta on sõitnud meiega meeskonna algusest peale ja iga aastaga vaid paremaks läinud," sõnas Team Sky juht sir Dave Brailsford.