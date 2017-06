Tour de France'i korraldajad nõudsid seksistliku kommentaari teinud ratturilt vabandust

Belgia jalgrattur Jan Bakelantsi kohatu sõnavõtt sundis tema tiimi AG2R-La Mondialet Tour de France'i korraldajate ees vabandama.

Nimelt oli Bakelants kodumaa meediale öelnud, et "kavatseb Tour de France'ile kondoomid kaasa pakkida, sest kunagi ei tea, kus need poodiumitüdrukud ringi on tõmmanud".

Sellele reageeris kurjalt Prantsusmaa velotuuri direktor Christian Prudhomme, kes ütles: "Me võtame tema tiimiga ühendust ning nõuame temalt vabandust."

Bakelants pole oma sõnu rohkem kommenteerinud. Seda on tema eest teinud AG2R-La mondiale pressiesindaja: "Oleme seda intervjuud ja Jan Bakelantsi vastuseid näinud. Ta tahtis kindlasti nalja teha, aga antud juhul ületas ta hea maitse piiri. Vabandame korraldajate ja kõigi ees, keda need sõnad solvasid."

Bakelants teeb Prantsusmaal eeldatavasti tööd tiimi esinumbri Romain Bardet' heaks, kes on üks tänavuse velotuuri üks favoriite. Tuur algab laupäeval lõpeb 23. juulil.