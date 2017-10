Tour de France´i korraldajad avalikustasid tuleva aasta võistlustrassi

Tour de France´i korraldav organisatsioon ASO avalikustas täna Pariisis Palais des Congrès saalis toimunud pidulikul esitlusel 2018. aasta velotuuri võistlustrassi.

105. korda toimuv Prantsusmaa velotuur stardib 7. juulil Vendee regioonist Lääne-Prantsusmaal. Kolm nädalat vältav jõuproov lõpeb 29. juulil Pariisis.

Esimese nädala lõpus on kirsina tordil munakivilõikudega etapp, mis lõpeb Roubaix´s. 9. etapile jääb 15 munakivilõiku kogupikkusega 21,7 kilomeetrit. Kindlasti määrib äramärkimist, et velotuuri 4. etapp lõpeb Sarzeau´s, kust on pärit värskelt UCI presidendiks valitud David Lappartient.

Teine nädal möödub ratturitel suuresti Alpides ja kolmas nädal Püreneedes. Alpides sõidetav 12. etapp lõpeb Alpe d`Huezi otsas, Püreneedes on eriti karm 19. etapp, kus tõusmeetreid koguneb üle 4700.

Touri eelviimane 20. etapp on mägine eraldistart (31 km). Velotuuri kogupikkuseks 3329 kilomeetrit.

⚠️ 4700 m de dénivelé / D+: 4700m ⚠️ #TDF2018 pic.twitter.com/Z3Vou9ZjI9— Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

21 étapes & 3 329 km, rendez-vous le 7 juillet 2018 / 21 stages and 3 329 km, see you on July 7th #TDF2018 pic.twitter.com/va7kB5r0l4 — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017