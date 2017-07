Tour de France’i favoriite süüdistatakse riietega petmises

Laupäeval alanud 104. Tour de France’i avaetapil lahvatas juba esimene skandaal. Nimelt süüdistatakse Team Sky'd selles, et nende ratturid kasutasid keelatud särke.

Etapi võitis Geraint Thomas ja esikaheksasse mahtus lisaks veel kolm Sky ratturit. Reeglites on kirjas, et on keelatud lisada sõiduriietele mis tahes elemente, mis ei ole vajalikud nende kasutamiseks rõivastena. Sky ratturite varrukatele olid temposõidus aga kinnitatud väikesed pehmed mügarikud.

Sky spordidirektor Nicolas Portal'i arvates on kõik on reeglitepärane ning ka teised suured tiimid kasutavad neid: "Need ei anna suurt eelist, aga ka väikesed asjad loevad, nii et miks me ei tohiks neid kasutada? Varustus läbis kontrolli ning me ei riskiks pettusega."

Tema kolleeg Frederic Grappe rivaalmeeskonnast FDJ ei arva Portali jutust suurt midagi: "Täiendused parandavad aerodünaamikat ja see on reeglitega keelatud. Uuringute järgi võib neist tõusta nelja kuni seitsme protsendi ulatuses kasu."