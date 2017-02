47-aastane Baguet põdes käärsoolevähki, mille ta avastas 2014. aasta lõpus rattasõidu ajal kõhuvalu tundes. Esimesel operatsioonil eemaldati tal soolest tükike, millest avastati pahaloomuline kasvaja.

Järgnes kuus kuuri keemiaravi, mis esialgu tundus toimivat, kuid 2016. aastal haigus naasis. Baguet suri täna hommikul oma kodus Sint-Lievens-Houtemis, vahendab Cyclingnews.

Baguet' profikarjäär sai alguse 1991. aastal ning kestis vahelduva eduga 2007. aastani. Belglase karjääri tipphetkeks oli 2001. aastal Tour de France'i 17. etapi võitmine. 2005. aastal tuli ta Belgia meistriks.

The entire @Lotto_Soudal team wants to offer its sincere condolences to the family and friends of Serge Baguet who died at the age of 47. pic.twitter.com/bUPwzZNqU4

