Totaalne ebaõnn: kukkunud Cavendish jäi meeskonnasõidul ajaliimidi taha

Arvestades hooaja senist kulgu on juhtunu tõeline nöök.

Cavendish oli mõne nädala eest sunnitud katkestama ka Abu Dhabi velotuuri. Ta sai siis sõita vaid mõne kilomeetri neutraalalas. Ratturite ees liikunud kohtuniku auto ootamatule pidurdamisele Cavendish reageerida ei jõudnud ja kukkus väikese hoo pealt sedavõrd halvasti, et meeskond tal jätkata ei lubanud. Igaks juhuks, sest Cavendish tegi haiget kaela piirkonnale.

Tirreno-Adriaticol õnnestus tal enne kukkumist mõned kilomeetrid võistlusrajal ikkagi läbida. Velotuuri pooleli jätmise otseseks põhjuseks pole sel korral vigastused, vaid ajalimiidi taha jäämine. Cavendish jõudis finišisse ajaga 29.37, mis on üle seitsme minuti võitjameeskonna resultaadist kehvem. Sellega sai limiit ületatud.

UPDATE: @MarkCavendish has been ruled out of @TirrenAdriatico after fracturing a rib in a heavy crash today and finishing outside of the time limit.

