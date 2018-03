Tipprattur peksti treeningul autojuhi poolt haiglasse, sportlasel on mäluaugud

EF-Education First jalgrattameeskonna liige Daniel Martinez sai treeningul autojuhi käest peksa ning taastub praegu haiglas.

Martinez sattus intsidenti teisipäeva hommikul Toscanas trenni tehes, kirjutab Cyclingnews.

“Olin parasjagu Itaalias treeninglaagris. Meist möödunud auto oleks meid äärepealt tapnud. Asusime protesteerima ning autojuht läks hulluks. Ta väljus autost ja ründas mind. Ta lõi mind vastu nägu ning ma kaotasin teadvuse. Lisaks lõi ta näkku ka ühte minu kaaslast ja sõitis seejärel minema,“ rääkis Martinez väljaandele El Tiempo.

Martineze treeneriks on endine tippsõitja Michele Bartoli. “Ma helistasin talle ning tundus, et temaga saab kõik korda. Siiski tunnistas ta, et ei suuda paarist viimasest kuust midagi meenutada. Sealhulgas ei mäleta ta oma viimatisi sõite Volta a Catalunyal ja hiljutist tiimivahetust, mis viis ta Wilieri võistkonnast EF Education Firsti,“ rääkis Bartoli. “Ta jääb veel mõneks ajaks haiglasse.“

Koos Martinezega olid trenni tegemas veel teised kolumbialased Julian Cardona ja Miguel Eduardo Florez.