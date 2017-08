Tiimikaaslase vigastus aitab Austraalia ratturil pikendada niigi uskumatut rekordit

Profijalgrattur Adam Hansen pikendab kümnekonna päeva pärast järjestikust suurtuuridel startimise rekordit. Tänavune Vuelta on 36-aastasele austraallasele juba 19. järjestikune suurtuur.

Müstiline seeria algas 2011. aasta septembris ja pärast seda pole Hansen vahele jätnud ühtegi Giro d`Italiat, Tour de France´i ja Vueltat. Kuues aasta järjest saavad kõik kolm suurtuuri läbi "kühveldatud".

Hansen ei ole rekordilise seeria jooksul ühtegi tuuri katkestanud. Parim üldkoht on olnud 53. ja halvim 129. Tõeline raudmees. Asendamatu abiline, kes on alati käepärast võtta. Paar korda on saanud ka ise särada, võitnud korra etapi Girol (2013) ja Vueltal (2014).

Lotto-Soudali meeskond jättis Hanseni esialgu Vuelta koosseisust välja, kuid kuna hispaanlane Rafael Valls treeningul kukkus ja sai vigastada, vajatakse ikkagi austraallase teeneid. Vuelta stardib 19. augustil Prantsusmaal Nimes.

Vähemalt osad vanema generatsiooni profid Hanseni rekordist suurt ei arva. Näiteks hispaanlane Marino Lejaretta, kes aastatel 1988-1991 lõpetas kümme suurtuuri järjest, on avaldanud arvamust, et tema saavutus on palju kõvem. Toona sõideti Vuelta kevadel ehk kolm suurtuuri toimusid vahemikus aprill kuni juuli. Nelja kuu sees, mitte nagu praegu, kuue kuulise perioodi jooksul. Lisaks konkureeris Lejaretta kõrgetele üldkohtadele, mahtudes kümnel järjestikusel suurtuuril korduvalt viie parema hulka.