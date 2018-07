Esiteks võib võita ka see, kes pole tiimi liider, vaid kellele on antud lihtsalt vabad käed – kui tiitlikaitsja Chris Froome esimesel etapil kukkus ja Thomasest 51 sekundit maha jäi, olid kaardid hoobilt ümber mängitud. Sky toetas mõlemaid, aitas mägistel etappidel viimase tõusuni ja edasi otsustagu mehed ise, kumb on kõvem. Thomas oli.