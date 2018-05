Terviseprobleemide küüsis Kangert kaotas Girol veel aega

Jalgratturite mitmepävasõidu Giro d'Italia 12. etapil teenis võidu iirlane Sam Bennett. Terviseprobleemide küüsis olev Tanel Kangert kaotas taas aega.

Kangert sai sel korral kirja 122. koha. Siledal maal toimunud etapil kaotas eestlane etapivõitjale 8.50.

"Olukord on s***. Kõhuhäda on endiselt kallal. Oksendan... Energiat ei ole üldse, olen kaalust kaotanud üle kahe kilo. Kui täna on sama kehv tunne ja ma ei ole taastunud, siis ronin sadulast," sõnas Kangert neljapäeva hommikul Delfile.

Giro üldliidrina jätkab Simon Yates, kes edestab 47 sekundiga Tom Dumoulini. Kangert langes 44. kohale. Kaotust Yatesile on kogunenud 41 minutit ja 53 sekundit.