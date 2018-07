Team Sky boss: Thomase võit oli planeeritud juba detsembris

Team Sky meeskonna juht Sir Dave Brailsford ütles, et Geraint Thomase võit Tour de France'il ei tohiks olla üllatus, kuna kogu tema hooaeg oli planeeritud Prantsusmaa velotuuri ümber.

"Otsustasime juba detsembris, et tema hooaja tippvorm jääb juulikuuse," rääkis Brailsford. "Ta sai sellega suurepäraselt hakkama. See tundus nii pikk teekond ja viimastel päevadel oleme käinud noatera peal. Pärast eilset temposõitu vallandusid kõik emotsioonid."

32-aastane Geraint Thomas võitis tänavusel tuuril Alpides kaks etappi. Pärast 11. etapi sai ta selga kollase liidrisärgi.

"Thomase uus sõit pidi olema järgmisel laupäeval, kuid ma olen saanud väga palju sõnumeid, kus kirjas, et Pariisi tuleb kohale tohutult Walesi fänne. Seetõttu arvan, et ta sinna ei jõua," lisas 54-aastane Brailsford.

"Geraint on nagu sõbralik naaber, kelle kohta pole midagi halba öelda. Kui ta on ratta seljas, siis on ta valmis ohverdama kõik, aga kui ei ole, siis on ta seltskonnahing," kiitis Brailsford Thomast.