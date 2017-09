Tartu Rattamaratonil on oodata Eesti ja Läti vastasseisu järjekordset vaatust

Mullu Tartu Rattamaratonil kolmikvõidu noppinud Läti mehed on stardis tänavugi. Lõunanaabrite suure peo kordusetendust üritavad pühapäeval väärata meie kohalikud rattaässad eesotsas Gert Jõeääre, Martin Loo ja Caspar Austaga.

Eelmisel aastal teisi koguni nelja minutiga edestanud Andzs Flaksis oli küll käimasoleva hooaja esimesed neli kuud vigastatud, kuid peaks enda sõnul praegu taas löögihoos olema. „Minu vorm ja füüsis võiksid nüüd päris head olla, kuna olen saanud viimasel ajal normaalselt võistelda. Raske öelda, kas olen Tartu Rattamaratoni favoriit, kuna tegu on alati olnud küllaltki ettearvamatu võistlusega,“ oli Flaksis võistluseelselt tagasihoidlik. Lisaks Flaksisele on stardikoridoris ka mulluse Tartu Rattamaratoni teine mees Arnis Petersons ning kolmanda koha saavutanud Martins Blums. Muide, Blums ja Petersons noppisid tänavustelt Läti meistrivõistlustelt maastikurattamaratonis kaks esimest kohta.

Eesti meestest peaks kiire Otepää ja Elva vaheline trass kõige enam meeltmööda olema Jõeäärele. „Tegelikult meeldivad mulle ka keskmiselt tehniliselt rajad, aga kuna olen maanteesõidu taustaga, siis Tartu Rattamaratoni rada sobib mulle eriti hästi,“ rääkis Jõeäär. Küsimuse peale, kes võiksid olla pühapäevase sõidu kolm soosikut, vastas ta: „Flaksis, mina ja äkki Tanel Kangert. Isegi, kui Tanel on öelnud, et ta võidu peale sõitma ei lähe, siis kunagi ei tea – ta on lihtsalt nii kõva.“

Kindlasti soovib esikohaheitluses oma sõna sekka öelda 35-aastane Caspar Austa, kelle ainus Tartu Rattamaratoni võit pärineb 2004. aastast. „Rada mulle sobib ning minek on mul praegu hea. Sellise raja peal üllatajaid ei tule, sest seal on lõpus vaja ikka jõudu ja ka taktikalist vaistu,“ rääkis Austa.

Viimasel hetkel lisandus stardinimekirja Eesti parim maastikurattur Martin Loo, kes 2008. aastal finišeeris Elvas teisena. Kuigi Loo eelistab tehnilisemaid ja aeglasemaid radasid, siis kaotama ta Baltikumi suurimale maastikurattamaratonile ei tule. „Võib-olla on rada minu jaoks liiga kiire. Tartu Rattamaraton aga ongi teistsugune ja minul saab seal oma võimeid ning vormi olema keeruline täielikult realiseerida. Siiski, kui ma endal võiduvõimalusi ei näeks, siis ma sõitma ei tuleks,“ ütles Loo.

Naiste konkurentsis on stardis nii eelmise aasta võitja, lätlanna Lelde Ardava kui ka mullu Ardavale napilt alla jäänud 2014. aasta tšempion Janelle Uibokand. Favoriidiks peab Uibokand aga hoopis teist lõunanaabrite esindajat, Katrina Jaunslavietet. „Katrina on sel aastal Läti võistlustel Leldest peajagu üle olnud. Tartu Rattamaratonil olen ma temast küll varem jagu saanud, kuid kindlasti ei tohi Jaunslavietet alahinnata,“ sõnas Uibokand.

20. Tartu Rattamaraton saab avapaugu pühapäeval kell 10. Kokku on kolme põhidistantsi (89, 40 ja 21 km) starti oodata ligi 5000 ratturit.