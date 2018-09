Tanel Kangert: peale 200 kilomeetrit oli mul energia otsas

"Reinu (Taaramäe -toim) viimaste nädalate hea vorm andis talle kindlasti liidripositsiooni," rääkis Kangert võistlusjärgses intervjuus ERR-ile. "Tema see kõrvapõletik jättis sõidule jälje, ta polnud see, kes viimastel nädalatel on olnud. Mina olin algusest peale arvestanud, et grupisõidus ei saa väga hea olema. Arvestades distantsi ja valmistusin eraldistartideks. Peale 200 kilomeetrit oli mul energia otsas ja ega suurt enam võtta olnud."

Temposõidus saavutas Kangert 21. koha. Meesjuunioride grupisõidus pälvisid eestlased Artjom Mirzojev 45. ja Henri Treimuth 79. koha. Temposõidus lõpetasid noormehed Gleb Karpenko 26. ja Mirzojev 27. kohal.