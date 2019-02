Tanel Kangert ootamatust operatsioonilauale sattumisest: see oli nagu üleriigiline rahutus, mille maharusurumiseks tuli appi võtta sõjavägi

Kangert kirjutab, et oli parasjagu valmistumas Shanghai kriteeriumiks, kuid saatusel olid teised plaanid. "Lühidalt võttes arenes kolmapäevasest niitide väljavõtmisest reedeks kiireloomuline operatsioon ja sellele järgnenud põhjalik 5-päevane antibiootikumikuur haiglas. See viimane kõlab nagu reportaaž päevauudistest, kus teatatakse väikese meeleavalduse eskaleerumisest üleriigiliseks rahutuseks, mille mahasurumiseks kasutab sõjavägi füüsilist jõudu. Sisuliselt nii oligi. Salakavala ning tundmatuks jäänud bakteri väed said halastamatute antibiootikumide armee poolt purustatud. Suured tänud kindlameelsele väejuhatale dr. Mihkel Mardnale ja tema headele kolleegidele," kirjutab Kangert blogipostituses.

Lisaks räägib Kangert oma blogipostituses sellest, kuidas ta klubivahetusega endale uue ja nimeka treeneri sai.