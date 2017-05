Tanel Kangert: olen veendunud, et vorm läheb viimasel nädalal veel paremaks

Astana profitiimi suurim lootus Giro d`Italial Tanel Kangert tõusis 14. etapiga kokkuvõttes seitsmendaks. Raske finišitõusuga 131 km pikkuse etapi lõpetas ta kümnendana, võitjast Tom Dumoulinist 46 sekundit hiljem.

"Tundsin end pärast paari kergemat päeva päris hästi," kommenteeris Kangert Astana kodulehe vahendusel. "Lõputõusul oli oodata väga kõrge tempoga sõitu ja nii ka läks. Mulle sobivad reeglina paremini järsemad mäed kui tänane lõputõus, aga sõitsin endale sobilikus rütmis ja finišeerisin koos üldarvestuse kõvematega," oli Kangert päevaga rahul.

Ta lisas väga tähendusrikkad sõnad: "Olen veendunud, et vorm läheb viimasel nädalal veel paremaks, nagu ta on läinud paari viimase päevaga. Rohkem kui nädal on jäänud sõita ja palju mägesid ootab ees." Ridade vahelt annab välja lugeda ambitsioonikaid plaane.

Astana teine kokkuvõtte peale sõitev mees, itaallane Dario Cataldo, puutus finišitõusul kokku ebaõnnega. Tal sõideti tõusu viimasel kolmandikul puru tagumine käiguvahetaja ja kuna saateautod olid kaugel, oli ta sunnitud edasi ponnistama jupsiva tehnikaga. Cataldo kaotas võitjale 1.44 ja sai etapil 21. koha. Kokkuvõttes on ta 12. positsioonil, Kangertist maas enam kui kaks minutit.