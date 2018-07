Tanel Kangert: olen avatud pakkumistele, lepinguga ei kiirusta

Tour de France’i teisel puhkepäeval on Kangert meeleolus, kus hing ja keha ihkavad uuesti rajale, mitte ei vaja ilmtingimata turgutust. Ta on reipa häälega ja valmis Püreneedes pedaale sõtkuma. Kahe nädalaga pole isu otsa saanud.

Velotuuri teisel nädalal tõestas ta oma väärtust. On olnud meeskonna liidri Jakob Fuglsangi jaoks olemas siis, kui on tõeliselt rasked hetked. Fuglsang jäi hätta Alpide teisel etapil, kus Kangert teda ootas ning taanlase võimalikult väikeste kaotusminutitega finišisse aitas. „Ma poleks etapivõidu peale sel päeval niikuinii heidelnud, tagant tulnud Geraint Thomas ju võitis,” meenutas Kangert jooksikute hulgas veedetud päeva. „Lõpus tuli käsk Fuglsangile appi jääda ja seda ma tegin. Olin õigel ajal olemas. Aga mul endal juhtus ka tol päeval viperus. Sadul oli miskipärast kehvasti kinni ja vajus esimesel tõusul alla. Pidin seisma jääma ja sadula kõrgust kohendama. Õnneks sain jooksikud uuesti kätte ja nendega koos jätkata,” avaldas Kangert seni teadmata näpuka.