Tanel Kangert liitus uue meeskonnaga

Viimased kaheksa aastat esindas Kangert Astanat ja enne seda kaks hooaega AG2R La Mondiale tiimi.

"Ma mõtlesin, kas professionaalsel jalgrattasõidul on mulle veel midagi pakkuda ja seetõttu üritan midagi uut. Jäin senises tiimis oldud ajaga rahule, kuid pärast kaheksat aastat tundsin, et just nüüd on aeg edasi liikuda," sõnas 31-aastane Kangert uue koduklubi pressiteate vahendusel. "Tahtsin mugavustsoonist välja saada. Olen sõitnud Prantsuse ja Kasahstani tiimi eest ning tahan nüüd proovida täiesti uut keskkonda."

"Ootan uut treeningmetoodikat, teistsugust võistluste programmi ja uut varustust," lisas Kangert. "Üritan end ka füüsiliselt rohkem tagant sundida."

EF Education First tegevjuht ja asutaja Jonathan Vaughters kiitis Kangertit. "Tanel on end maailma suurimatel tuuridel tõestanud stabiilne sõitja. Ta lisab meeskonnakaaslasena tiimile väärtust ning me loodame, et suudame tal aidata oma potentsiaali täielikult avada. Oleme õnnelikud, et ta valis meie tiimi," lausus Vaughters.

Kangert on saavutanud profikarjääri jooksul üheksa võitu, sealhulgas etapivõidud Tour de Suisse`i, Giro del Trentino ja Abu Dhabi velotuuridelt. Abu Dhabis võitis ta ka üldarvestuses esikoha. Tänavusel Tour de France`il, mis oli eestlase jaoks karjääri neljas, oli Kangert kokkuvõttes 16. Vueltalt on tal ette näidata 11. ja Giro d'Italialt kahel korral 13. koht.

"Olen alati teadnud, et kui tiimis on liider, kellel on suurem võimalus edu saavutamiseks kui minul, pean teda toetama nii palju kui võimalik. Ja enamasti ongi olnud sõitjaid, kellel on minust paremad šansid. Naudin tähtsa abimehe rolli, kes saab vahel ka ise individuaalseid tulemusi näidata," lisas Kangert.