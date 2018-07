TÄNA | Tour de France´il algab mägede vallutamine, Sky meeskond võib sattuda portsu otsa

Kui Thomas tõuseb liidriks, siis on Sky tõsise dilemma ees, arvab 2012. aasta Touri võitja Bradley Wiggins. Thomas on küll tiimi teine number Chris Froome´i järel, ent talle on antud vabad käed ja ta ei pea otseselt Froome´i aitama. Seega, kui särk on Thomase seljas, on tal võimalus seda kaitsta. "Usun, et Dave Brailsford (Sky meeskonna pealik - toim.) sisestab nii Froome´ile kui Thomasele, et nad suudavad Tour de France´i võita. Ta eelistab naturaalset valikut, võidab see, kes on parem," eeldab Wiggins.

Froome on hetkel üldarvestuses kaheksas, tiimikaaslasest Thomasest maas 59 sekundit.

Taaramäe käis aprilli lõpus tänase trassiga tutvumas:



🚩Annecy ➡️ Le Grand-Bornand 🏁

Here come the Alps! Serious business starts today with the first alpine stage 🏔️

À nous les Alpes ! Les choses sérieuses commencent aujourd'hui pour les favoris avec la première grande étape de montagne ! 🏔️#TDF2018 pic.twitter.com/bWnqA8zQpE— Le Tour de France (@LeTour) July 17, 2018

The real Tour de France starts today. No more fighting for a good position in the peloton / battles for winning or losing seconds. More than the gained or lost time, from today on we will see who pays the price of the stress of the first 9 stages. pic.twitter.com/5EWJf9boqs — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) July 17, 2018