TÄNA | Itaalia velotuuril on kavas esimene kõrgmägede etapp. Mis ülesanne on Kangertil?

Giro d´Italial on täna kavas esimene kõrgmägede etapp. Ratturid finišeerivad Etna mäe otsas, 1736 meetri kõrgusel merepinnast.

Esimesed peaks lõpujoonel olema Eesti aja järgi umbes 18.15 paiku. Vähemalt niimoodi on korraldajad prognoosinud.

Astana on etapi eel keerulise valiku ees. Kuna tiimi liider Miguel Angel Lopez on mitmel etapil aega kaotanud (eile kukkumise tõttu 43 sekundit), siis loogiliselt võttes oleks mõistlik üldarvestuse 5. ja 15. meest Pello Bilbaod ja Tanel Kangertit töötegemisest säästa. Et hiljem saaks vajadusel rolle ümber mängida, kui Lopez peaks rivist välja langema.

Ka mullusel Giro d´Italial lõppes üks etapp Etna otsas (toim - 4. etapp, finiš 1892m kõrgusel) ning Kangert sai etapil 23. koha. Võitjale Jan Polancile jäi ta alla 38 sekundiga, favoriitide grupile vaid 9 sekundiga.