TÄNA DELFI TV-s: Bosch Eesti maastikurattasarjas peetakse esimene etapp

Pühapäeval kell 12:00 kõlas Bosch Eesti Maastikurattasarja esimese etapi avapauk ning sportlased saadeti ilmataadi kiuste pidulikult 3. Alutaguse Rattamaratoni rajale. Saare lastesõidud algasid kell 12:10 ning Noorte- ja Matkasõidu trassile minejad alustavad pedaalimist kell 13:15. Delfi TV vahendab üritusest otsepilti algusega kell 12:45.

Eelmise nädala lõpus maha sadanud lume tõttu tuli rajameistril langetada raske otsus ning viimasel hetkel distantsi muuta – põhisõidu pikkuseks tuleb kokku 41 km ja poolmaraton kulgeb 18 km trassil.

Korraldusmeeskonna liige Tiit Pekk kinnitab, et Alutaguse pärlid on kõik sees. „Kaevanduse osa on pea täiega olemas ning lühendamine tuli pigem ratturitele võib-olla veidi igavamate ning pehme pinnasega lõikude arvelt. Hetkel on siinsed olud kohati suhteliselt talvised ja kui mullu pidime kivist raja ühtlustamiseks teerulli teenuseid kasutama, siis tänavu peaks vist lumesaha tellima,“ naljatles Pekk ja lisas, et võistluse veebilehel on uuendatud rajakaart ning legend kõikidele tutvumiseks üleval.



Rajakaart ja registreerimine: www.rattamaratonid.ee

Võistluskalender:

23.04.2017 3. Alutaguse Rattamaraton

20.05.2017 17. Mulgi Rattamaraton

10.06.2017 11. Jõelähtme Rattamaraton

18.06.2017 15. Rakvere Rattamaraton

09.07.2017 Škoda Laagri 17. Rakke Rattamaraton

29.07.2017 17. Elva Rattamaraton

20.08.2017 19. Rõuge Rattamaraton

16.09.2017 20. Tallinna Rattamaraton

