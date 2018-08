TÄNA DELFI TV-s | Balti Keti velotuur stardib Tallinnast

Mitmepäevasõidu juhatab sisse 6 kilomeetri pikkune proloog Pirital. Stardi- ja finišipaigaks saab olema Pirita spordikeskuse esine.

See annab pealinlastele hea ligipääsu, et omadele kaasa elada. Stardis on Jaan Kirsipuu juhendatav Eesti koondis ja Rene Mandri hoolealused klubist Cycling Tartu. Kahe meeskonnaga tuurile pääsemine annab head šansid võidusõidu kontrollimiseks, arvab võistluste peakorraldaja Allar Tõnissaar. „UCI reitinguvelotuur on meile väga tähtis. Sellel saab koguda reitingupunkte, mille põhjal kvalifitseerutakse tiitlivõistlustele."

Pärast velotuuri taaselustamist 2011. aastal on see kolmas kord, kui mitmepäevasõit algab proloogiga. 2011. aastal Vilniuses võitis lühikese temposõidu praegune Ag2r La Mondiale proff Gediminas Bagdonas ja 2016. aastal, samuti Vilniuses, oli kiireim Eesti koondist esindanud Silver Mäoma.