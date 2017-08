TÄNA DELFI TV-s | Balti keti velotuur jätkub 2. etapiga

Eile alanud Balti keti velotuur jätkub täna 2. etapiga, Delfi vahendab võistlustest tänasest pühapäevani otsepilti. Tänane otseülekanne algab kell 11:55 ja lõppeb orienteeruvalt 16:45.

Leedu pinnalt alanud Balti Keti Velotuuri 161 kilomeetrise esimese etapil näitas finišisirgel Panevezyze tänavatel teravaimat minekut Läti profiklubi Rietumu Banka Riga rattur Maris Bogdanovics, kes sprindiheitluses alistas norrakad Herman Dahli (Team Sparebanken Sør) ning Sindre Bjerkestrand Haugsværi (Ryska Posten Racing Team). Kuivõrd lätlane oli teises vahefinišis teine ja kolmanda juba võitis, siis lisaks tuuri üldliidri kollasele särgile läksid tema nimele ka liidrisärgid aktiivseima ning võitluslikuma ratturi arvestuses. Parima noorratturi valge särgi võitles enesele Eesti koondise rattur Silver Mäoma.

Stardipaigas Vilnius oli hommikul suhteliselt kõle ilm – vihm, sooja kõigest kümme kraadi ja vali tuul. Sõidu käigus lakkas vihmasadu ja temperatuurikraadid tõusid pisut, kõige paremini kohaneski muutunud oludega just Läti lipu all sõitvad Rietumu Banka-Riga ratturid. “Teadsime, et saab olema väga tuuline ja otsustasime pundi nii-öelda ribadeks tõmmata. Saime sellega hakkama juba 33ndal kilomeetril ja sealtmaalt suutsin lõpuni ees olla”, sõnas võitja finišis. Esimeseks vahefinishiks distantsi 87ndal kilomeetril oligi kogu ratturite rivi väikesteks gruppideks lagunenud, etapi lõpuks koondus ette 21-meheline juhtgrupp, kellele järgnes 6 min ja 38 sekundi kaugusel peagrupp.

“Meeskond tegi väga hea soorituse, lõpus vedasid mind lahti kaks tiimikaaslast ja endal olid täna lõpusprindiks head jalad. Homne ilmaennustus lubab samasugust tuult, aga lõpp saab olema raskem, see on seatud tõusule. Kui on sama hea seis kui täna, siis kindlasti olen suuteline veelkord võitma” loodab tuuri üldliider Bogdanovics.

Balti Keti Velotuuri teine, 170 km pikkune etapp toob ratturid homme Jelgavast Siguldasse, Eestisse jõuab tuur laupäeval.

