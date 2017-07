TÄNA DELFI TV-s: 17. Elva Rattamaratoni vürtsitab põnev duell

Laupäeval, 29. juulil peetakse Tartumaal 17. Elva Rattamaraton, kuhu oodatakse osalema üle 600 suure ja väikese spordisõbra. Vastavalt võimetele saab valida 50 km ja 20 km distantside vahel ning eraldi rada on ka rattasõiduga alles lähemat tutvust tegevatele lastele. Trass on küll mullusega võrreldes suuremalt jaolt sama, kuid kulgeb tänavu hoopis vastupidises suunas. Delfi TV teev sõidust vahemikus 12:45-16:30 otseülekande.

Rajameister Veiko Kütt teeb veel viimaseid ettevalmistusi ning lubab, et alates käesoleva nädala pühapäevast saavad kõik soovijad märgistatud trassiga omal käel tutvuma tulla. "Organiseeritud avatud raja sõitu sel korral ei tule, kuid kõik spordisõbrad on Elvasse eelluuret tegema väga oodatud. Poolmaratoni raja sõidavad rattaga sõbrad seitsme või kaheksa aastased lapsed kenasti läbi, midagi kontimurdvat tänavu ees ei oota. Mis pikka trassi puutub, siis sealt pääsevad ka veidi kehvema treenitusega liikumisharrastajad väga mõistliku ajaga koju," lubas Kütt ja rõhutas, et ässade jaoks tuleb kiire maraton ja võidab see, kes rohkem vajutada jaksab.

Elva kesklinnast kultuurikeskuse juurest algava ja lõppeva maratoni põnevaim koht on Küti arvates veetakistus, mis tuleb põhisõidu jooksul läbida kahel korral. „Vesi peaks omajagu kõrge olema, kui valest kohast läbi sõita, siis võiks 60 kuni 70 cm kätte saada. Vägevaid fotosid saab sealt küll! Karta pole midagi, vesi on soe. Loomulikult on sees ka legendaarsed Mauntsi õe kurv, Talutehnika singel ning ilusate vaadetega Natura-alad,“ lisas ta.

Veiko Kütt usub, et hetkel Bosch Eesti Maastikurattasarja liidriks tõusnud Caspar Austal ei saa Gert Jõeääre vastu kerge olema. „Ma ei usu, et Caspar suudab kodurajal eest ära sõita, kui Gert võimsalt vajutab. Austa trump on tehnika, kuid Elva rada pole väga tehniline. Samas ega Gert end nüüd liiga kindlana tundma ei peaks, olen ka varem näinud, kuidas võitja viimasel kilomeetril oleva järve ringi viimases kurvis otsustatakse.“

Ajakava

9.00 - 11.30 registreerimine

12.00 Põhisõidu start

12.10 Noorte- ja matkasõidu start

12.20 Saare lastesõidud

15.30 Autasustamine

17.00 Finiši sulgemine