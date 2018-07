TÄISPIKKUSES VIDEO JA GALERII | Eesti meister 2018 maantee grupisõidus on Mihkel Räim

Täna selgitati Lõuna-Eestis Sihval Eesti Meistrid maanteeratta grupisõidus vanuseklassidele ME/MU, NE/NU ja NJ. Ratturid pidid läbima Sihva-Mäha-Pühajärve ringi. Vanusegruppide NE/NU, NJ distants oli 82,5 km ja ME/MU sõitsid 165 km.

Meeste eliitklassis krooniti Eesti Meistriks Mihkel Räim (Israel Cycling Academy), kelle võiduajaks oli 3.44.46. Igapäevaselt Iisraeli profiklubis leiba teeniv Räim ütles, et tegemist oli kõigi aastate raskeima rajaga ning loomulikult tegi kogu sõidu eriti vaevaliseks ka sügiseselt külm ja tuuline ilm.

„Kogu sõit oli äärmiselt intensiivne ehk toimus pidev ründamine. Positiivse asjana võib välja tuua selle, et jalgades oli lõpuni jõudu. Kindlasti ei tahtnud ma lõppu finishi peale jätta ja otsustasin võtta initsiatiivi enda peale ja õnneks see toimis. Meistritiitel on igale sportlasele suur au, sest võimaldab tutvustada meie lipuvärve ka rahvusvahelisel tasandil. Tegelikult väärisime Rein Taaramäega (Team Direct Energie) seda meistritiitlit mõlemad, sest tegime terve sõidu jooksul kõige rohkem tööd,“ võttis värske Eesti Meister Räim võidusõidu kokku.