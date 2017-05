TÄISPIKKUSES: Mulgi rattamaratonil võidutsesid Austa ja Steinburg

17. Mulgi rattamaratoni võitis mullune sarja üldvõitja Caspar Austa, kes läbis 50 km distantsi ajaga 1:45.44. Teisena finišijoone ületanud endine proff Gert Jõeäär pidi leppima pea kümnesekundilise kaotusega. Kolmas oli Markus Pajur.

Austa sõnul otsustati võit viimasel tõusul. „Pika tänava tõus on üsna järsk ja nii umbes sada meetrit pikk. Jõeäär läks sinna uljalt peale, üritas mind maha jätta, aga mina otsustasin lõppu veel ühe litri panna ning sain eest ära. Üldiselt sõitsime kogu raja koos, kordamööda üksteiselt mõõtu võttes. Täna kolmandaks tulnud Pajur püsis meil kenasti taga. Üle pika aja on väga hea meel esimese kolme hulgas ka ühte noort ratturit näha. Tubli töö!“ tunnustas Austa.

„Rajameistrile kiitus, trass oli igati äge, hoopis teine! Ma ei tea, mis täna täpselt juhtus, aga mul ei läinud mitte kordagi raskeks. Imepäev! Äkki sellest, et lõpuks läks ilm soojaks. Veel eelmisel nädalal jätsime poistega lumesaju pärast trennigi ära. Samas eks ma olen pärast Hispaania laagrit kodus kõvasti trenni ka teinud, maratoniks valmistunud, pikemad otsad siin eelmisel pühapäeval 170 km ja nädal varem 200 km,“ ütles sarja liidriks tõusnud rattur.

TULEMUSED

Kiireim naine oli taaskord Greete Steinburg, kes läbis trassi keskmise kiirusega 24,9 km/h, lõpetas ajaga 2:00.41 ning sai üldjärjestuses 52. koha. Noorte- ja matkasõidu distantsi võitis M14-klassis sõitnud Joosep Veelmaa ajaga 46 minutit ja 25 sekundit.

Steinburgi jaoks tuli võit üllatusena. „Väga keeruline päev oli – tühi tunne, jõudu polnud, palav. Loodan, et järgmised etapid on enesetunde osas paremad. Kuidagi siiski jõudsin lõpuni,“ ütles Steinburg ja lisas, et tunneb head meelt poolmaratoni võitnud Rakke sõitja üle, kes treenib tema isa käe all.

„Tundub, et Joosepile rada sobis ja sellepärast ka see võit tuli. Eelmisel etapil Alutagusel tuli ta teiseks. Usun, et temast võib asja saada, sest poiss on hingega asja juures, motivatsiooni jagub ning soetas endale ka korraliku ratta,“ kiitis Steinburg.

Kokku registreerus pikale distantsile 562, lühikesele 157 ja lastesõitudel lustis 148 noort sporditähte. Maratoni korraldaja Kristjan Kivistiku sõnul on tegemist kogu sarja osalusrekordiga. „Mul on hea meel, et Viljandisse on lisaks kultuurihuvilistele tee leidnud ka rattasõbrad. Meie sari tähistab tänavu oma kolmandat hooaega ja nii suurt registreerunute arvu pole varem olnud,“ ütles Kivistik.

Järgmine mõõduvõtt Bosch Eesti Maastikurattasarjas toimub 10. juunil Jõelähtmel, kus on lisaks

tavapärastele distantsile plaanis ka 91 km pikk XXL-sõit.