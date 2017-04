TÄISPIKKUSES ja FOTOD: Alutaguse rattamaratoni võitsid Gert Jõeäär ja Greete Steinburg

Bosch Eesti Maastikurattasari sai piduliku avalöögi 3. Alutaguse rattamaratonil, mille põhidistantsi võitis Gert Jõeäär.

Sportlase võiduajaks fikseeriti 1.44.23. Mullune sarja üldvõitja Caspar Austa noppis vahefiniši võidu, kuid kaotas lõpus Jõeäärele veidi üle ühe minuti. Kolmandaks tuli trassi fatbike'iga läbinud Taavi Selder. Kiireim naine oli Greete Steinburg ajaga 1.57.13.

Gert Jõeääre jaoks möödus sõit stressivabalt. „Mõnus rada oli, huvitav väljakutse. Caspariga sain ühel tehnilisemal lõigul vahe sisse, seal oli üks turbane ja mudane lõik. Ta vist korraks vääratas. Maratoni trass mulle üle jõu ei käinud. Üldiselt on nii, et kui kiirus on jalakäija omast suurem, siis mulle meeldib. Kivised lõigud võib-olla polnud päris lemmikud, kuid eks see käib kõik maastiku juurde,“ ütles Jõeäär.

Äsja Portugalist võistlustelt Eestisse tagasi saabunud Greete Steinburg leidis, et kõige suurem mure oli jahe ilm. „Enne võistlust hirmutati juttudega lumest, raskest ja mudasest rajast. Tegelikult oli see üks korralik maastikurattasõit, ei midagi hullu ega ületamatut. Tehnika taha ka midagi ei jäänud, ratas on mul veel eelmisest hooajast, aga kestab siiamaani väga hästi.“

Caspar Austa jäi oma tulemusega rahule. „Pärast esimest kümmet kilomeetrit ma enam esikohta ei lootnud. Reedel Eestisse jõudnud uus ratas on väga hea, aga vajab veel n-ö harjumist, sest maanteerattalt maastikurattale üleminek on olnud suhteliselt järsk. Täna jäi selg veidi kangeks. Samas hooaeg on edukalt avatud ning vaatame, mis edasi,“ ütles mullune sarja üldvõitja.

Noorte- ja matkasõidu distantsi võitis Austa õpilane M14-klassis sõitnud Madis Mihkels ajaga 50 minutit ja 29 sekundit. „Madis sõidab meil Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi tiimis ja on väga hakkaja noor. Käis meiega sel aastal esimest korda Hispaania rattalaagris. Näen, et poisil tahtmist on, hoian talle pöialt,“ lisas Austa. 18 km distantsi kiireim naine oli N16-klassis võistelnud Anet Sirvel, kes lõpetas ajaga 52 minutit 50 sekundit.

Kokku registreerus 41 km rajale 407 ja noorte- ning matkasõidule 99 ratturit. Saare lastesõitudel sportis 42 noort. Kõik tulemused leiab SIIT.

Järgmine etapp Bosch Eesti Maastikurattasarjas toimub 20. mail Viljandis. Soodsamalt saab end 17. Mulgi rattamaratonile registreerida veel kuni 10. mai hilisõhtuni.