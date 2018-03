Taevas Sky meeskonna kohal muutub üha pilvisemaks

Just nii tõlgendas värskelt valminud raport Wigginsi kasuks aastatel 2011–2013 tehtud erandlikke otsuseid. Tiimi arst taotles maailma antidopingu agentuurilt (WADA) eriluba kortikosteroidide manustamiseks ja sai selle. Nn TUE süsteem ehk erandkorras ravi võimaldamise programm toimib ka tänapäeval. Uurimisraportis jõuti järeldusele, et Wigginsil polnud kortikosteroidide manustamiseks meditsiinilist hädavajadust, pigem loodeti kõrvalmõjule, mis aitas kaalu langetada. Ja see andis konkurentide ees selge sportliku eelise. Mägede ületamisel on iga lisakilo ballast ja pidurdab otseselt sooritusvõimet.

Õiguse vaatevinklist on Wigginsi juhtumiga kõik korras. Nagu igal inimesel nii on ka tippsportlasel, kaasa arvatud jalgratturil, ajahetkest olenemata õigus ravile. Kui profitiimi arst taotleb mingi medikamendi tarvitamist, põhjendab ravi vajalikkust ja WADA spetsialistid selle heaks kiidavad, siis vastab kõik reeglitele. Küsimus on ainult mängu aususes ja moraalis. Kas otsitud põhjuste abil „ausal teel” petmine on aktsepteeritavam kui otsese pettuse abil petmine?