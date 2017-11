Taaramäe: võib-olla on seda kurb öelda, aga minu elu ongi rattasport

Profiratturil Rein Taaramäel jääb seljataha karjääri üks kehvemaid aastaid, mis tõi kaasa ka klubivahetuse. Taaramäe usub, et võimalik on taas paremaks minna ning jätkata profikarjääri veel kümmekond aastat.

"Erilist sädet ja power'it ei olnud. Mingis mõttes on aimu, milleks see oli, aga ma ei mõtle sellele praegu tagasi ega mõtle üle ja ei muretse," ütles Taaramäe ETV-le.

Kümnekonna päeva pärast sõidab 30-aastane Taaramäe juba esimesse hooaja-eelsesse treeninglaagrisse. Profiratturina jätkaks ta meelsasti veel kümmekond aastat.

"Mul on selline tunne, et olen oma koha leidnud. Ma olen selles nii ülepeakaela sees, et ei suuda päevagi spordita elada. Mul ei ole ühtegi muud hobi. Võib-olla on seda kurb öelda, aga minu elu ongi rattasport."

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis