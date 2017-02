Prantsusmaal jätkuva Etoile de Bessegesi velotuuri täna sõidetud eelviimase etapi võitis grupifinišiga prantslane Arnaud Demare (FDJ). Eesti ratturid Alo Jakin (HP BTP – Auber93) ja Rein Taaramäe (Katjusha-Alpecin) said vastavalt 48. ja 81. koha.

Velotuuri üldliider on Lilian Calmejane (Direct Energie), Taaramäe on 19. (+8.17) ja Jakin 63. (+21.45).

"Tänane päev kah selja taha jälle jäetud. 153km ja suht sile päev. Kuid noh 1300m tõusu kokku. Meie maal ei saa seda ka kõige mägisemal treeningpäevalgi ära teha," kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel. "Ega midagi lisada polegi. Enesetunne oli nagu parem ja veidi jõulisem ning sain seda okeid olemist ka Kristoffi jaoks ohverdada."

"Homme siis 12km eraldistarti. Spekuleerides usun, et jõuan mingi okei tulemuseni, kuid siiski siledal kaotan ilmselt liiga palju, et hiljem lõpu 3km põntsul see tasa teha. Seega päris etteotsa jõudmine oleks hetkevormi arvestades liiga palju tahetud. Minu jaoks esiots on top 3. Muu on juba teisejärguline tulemus," lisas Taaramäe.