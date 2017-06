Taaramäe: tahan jätkata Katjušas, aga kas tiim mind tahab...

Rein Taaramäe leping profimeeskonnaga Katjuša lõpeb selle aastaga, uut kontrahti ta tänaseks alla kirjutanud pole.

„Sooviksin kindlasti Katjušas jätkata, kuid kas ka nemad mind tahavad…,“ jättis Taaramäe mõtte pooleli. „Seni nad mulle uut pakkumist teinud pole, ent paari nädala jooksul tahaksin rohkem selgust saada.“

Taaramäe tunnistas, et silmapaistvaid tulemusi tal tänavu kirjas pole. „Šveitsi velotuuri lõpus oli minek üsna hea, aga arvan, et pean ennast lähiajal veel tõestama,“ sõnas ta. „Ilmselt Tour de France’ile ma ei lähe – olen küll esimene varumees – ja sõidan juuli alguses Austria velotuuri. Kui tunne on hea, võib sealt midagi tulla.“

Praeguse seisuga on Taaramäe Hispaania velotuuri eelnimekirjas. „Eks tulevik näitab, kas ma Vueltale pääsen, kuid uue lepingu tahan sõlmida juba enne seda velotuuri,“ ütles Taaramäe.