Taaramäe on Vuelta eel enesekindel: pool aastat istusin augus, Norra tuuril oli jõud tagasi

Profijalgrattur Rein Taaramäe alustab laupäeval 11 korda suurtuuri läbimist. Hispaania velotuuri stardis on ta neljandat korda. Seni on Taaramäel õnnestunud Vuelta lõpetada vaid korra, kohe esimesel katsel 2009. aastal.

Seekord vaatab ta kolmenädalase katsumuse poole lootusrikkalt. Norras Arctic Race velotuuril kogetud vorm oli kindlasti käesoleva hooaja parim. Kaugelt parim. "Iga päev oli power jalgades," lausus Taaramäe õhinal. "Ma polnud eelnevalt neli nädalat võistelnud, aga see ei seganud. Pool aastat istusin augus, Norras tundsin, et olen sellest välja tulnud. Tervisehädad on möödas," jääb Katjuša-Alpecini rattur teda kimbutanud probleemide osas saladuslikuks. Teada on, et muret tegi Taaramäele kilpnääre.

Vueltat kavatseb Taaramäe nautida. Meeskonda mahtus ta viimasel tunnil, kuna mitmel mehel tekkis vigastustega probleeme. Lisaks muidugi tõsiasi, et Arctic Race´il viibinud Katjuša-Alpecini spordidirektor kiitis eestlase vormi taevani. Patt olnuks Taaramäe kõrvale jätta. "Ma olen Vueltal tiimi liidri Ilnur Zakarini ainus abiline mägedes. Ta läheb kokkuvõtet tegema. Esialgu tuleb mul abilise rolli täita. Aga tuur on pikka ja kõike võib juhtuda. Võib-olla avaneb mul endalgi paarikümne päeva jooksul mõni võimalus," lootis Taaramäe, et ka talle endale jääb midagi näppude vahele.

Tänavu ei ole Taaramäel õiget sähvatust veel tulnud. Olgem ausad, tervisehädadega maadeldes ei saagi sähvatust tulla. Vuelta ja septembri teises pooles peetav MM-i grupisõit Norras Bergenis võiks hooaja päästa. Eesti saab MM-il meeste eliidi grupisõidus välja panna kolm ratturit.

Vuelta algab laupäeval, 19. augustil Prantsusmaal Nimes´ peetava meeskonnasõiduga. Kolmas etapp lõpeb juba Andorras kõrgmägedes. Mitmepäevasõit kulmineerub 10. septembril Madridis.