Taaramäe: MM-i võistluspäeval oli vedela vorsti tunne

"Hooaja lõpp on saabumas. Pean tõdema, et kahjuks, sest vorm on hea ja UCI kalendris veel korralike sõite oleks, kuid paraku mitte tiimikalendris, seega enam võimalusi kuskil sõitu teha pmt pole. Laupäeval stardingi Prantsuse Karika etapil Tour de Vendée’l, pärast mida hakkan juba kannatamatult uut hooaega ootama. Sellel aastal siis kõrgemale poodiumiastmele ei jõudnudki, kuid 6 korda külastasin ikkagi lõpuks pjedestaali, mis osaliset kustutab ka selle võidujanu," rääkis Taaramäe.

"Innsbrucki MM läks, nagu läks. Mulle ei meeldi vabandusi otsida ja lausun tavaliselt, et olin “kets”, mida ma ka olin, kuid seekord see kõrvapõletik vist tegeliku jõu röövis, sest võistluspäeval oli ikka paras vedela vorsti tunne ja mingist powerist rääkida ei saanud. Tegelikult jäin haigeks juba 5 päeva enne Innsbrucki ja esimene magamata öö oli juba enne Belgias peetud Famenne Ardenne klassikut, kuid neljapäevaseks sõiduks polnud keha veel šokki langenud ja olin jõudu täis. Ardenne’i päeval olin sellel aastal võidule üldse kõige lähemal, kuid lõpu meetritega langesin neljandaks. Neljapäeva ja reede öö magasingi veel kõrvavalu tõttu kehvasti ja laupäeval oli tervis parem, kuid paraku pühapäeval olid jalad totaalselt lukus. Eks siis põletik ja puuduvad unetunnid tegidki oma töö."

"Tour de Vendéel ilmselt mingeid võidulootusi hellitada ei saa. Unistama muidugi peab, aga kui vaadata sõidu profiili ja varasemaid võitjaid, siis tulen kiirelt reaalsusesse tagasi, “most wins 4 - Jaan Kirsipuu” nii et vaevalt seal suuremaid mägesid ületada tuleb ja mu sprinditalent pole ka veel esile tulnud. Võimalik, et stardin EMV cyclocrossil 13. oktoobril, kuid pead ei anna," lisas ta.