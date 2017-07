Taaramäe meeskond jahib maailma parimat sprinterit

Rattamaailmas on läbirääkimiste kõrgperiood. Viimaste uudiste kohaselt on Quick-Step Floorsi mänedžer Patrick Lefevere raskustes meeskonnale suurte sponsorite leidmisega ja seetõttu pole ka võtmetähtsusega ratturitega lepinguid pikendatud.

Teiste seas lõppeb käesoleva hooajaga kontraht tänavusel Tour de France’il viis etappi võitnud Marcel Kittelil. Kuulduste kohaselt peab äsja 35. sünnipäeva tähistanud sakslasele jahti Rein Taaramäe tööandja Katjuša-Alpecin, kes tehingu õnnestumisel ilmselt Alexander Kristoffiga töösuhet ei jätka, vahendas Rattauudised.ee.

Katjuša-Alpecin on lepingut pikendanud suurtuuride liidri Ilnur Zakariniga. Eile sõlmiti uus, kahe aasta pikkune leping Simon Špilakiga. 31-aastane sloveen on end tõestanud nädalapikkuste velotuuride spetsialistina. Tunamullu ja tänavu pälvis ta esikoha Šveitsi velotuuril. Špilak on võitnud ka Romandia tuuri ja tulnud seal kolmel korral teiseks.

“Simon kuulub ratturite, kellele sobivad nädalased velotuurid, maailma koorekihti,” lausus Katjuša-Alpecini mänedžer José Azevedo. “Simon keskendub ka edaspidi sarnastele võidusõitudele ja loodame, et ta suudab tulevikus meeskonnale rohkem võite tuua.”