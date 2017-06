Taaramäe meeletu tempo aitas Jõeääre tšempioniks

Gert Jõeäär on alistanud lõpuheitluses Alo Jakini ja kannab edaspidi meistrisärki.

Jalgratta grupisõidus krooniti Eesti meistriks Gert Jõeäär. Tempotegija Rein Taaramäe jäi pronksile.

Ikka juhtub nii, et Eesti grupisõidu meistrivõistlustel triumfeerib see, kel võitu kõige rohkem vaja. Jõeääre leping profiklubiga Cofidis lõppes mullu, uut tiimi ta ei leidnud. Teisipäeval oskas Jõeäär kaotada talle broneeritud temposõidu kulla Silver Mäomale. Kõik kiskus vales suunas. Ent nüüd, tšempionisärk seljas, on uhkem klubide ustele koputada.