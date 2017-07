Taaramäe lõpetas Austria velotuuril avaetapi juhtgrupis

Võitjaga sama aja said 32 meest, suur peagrupp kaotas finišis ühe minuti ja 42 sekundiga. Juhtgruppi mahtunud meestest kukkus viimasel kolmel kilomeetril Taaramäe tiimikaaslane Jhonatana Restrepo, kellel tuvastati rangluu murd. Kolumbia ratturi jaoks on velotuur lõppenud.

Liidriks tõusis etapil teine olnud belglane Sep Vanmarcke (Cannondale Drapac). Taaramäe on kokkuvõttes 31. kohal (+0.30), sest kaotas pühapäeval sõidetud 0,8 km pikkusel mäkke proloogil üllatavalt palju aega. Ta sai lühikesel sissejuhatusel 124. koha, jäädes võidu noppinud Astana ratturile Oscar Gatto´le alla 31 sekundiga.

Velotuur lõpeb 8. juulil.

All it took was a little breeze from the left and this thug is in yellow! Fun racing today. Chapeau @sepvanmarcke! pic.twitter.com/q9rzT42aX1