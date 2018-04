Taaramäe läks varakult Tour de France’i radadele

Tänavu on sihikul Tour de France, mille trassi kompab Taaramäe lähinädalatel põhjalikult. Plaan on vähemalt osaliselt läbi sõita kõik kuus kõrgmägede etappi. Neist pooled Alpides ja pooled Püreneedes, et olla juulis samadel radadel võimalikult heas löögihoos. Sarnast lähenemist kasutas Taaramäe 2011. aastal kui oli Tour’il lähedal parima noorratturi valge särgi võitmisele. „Toona valmistusin Alpides, elades Risouli suusakeskuse läheduses. Nüüd olen nädala Alpides ja nädala Püreneedes, et mägedega tutvust teha ja ka treeningud vaheldusrikkamaks muuta,” selgitas Taaramäe. Alternatiivina võiks ta olla Monacos, aga olgem ausad, vürstiriigi ümbruses on kilomeetreid neelatud küll ja veel.