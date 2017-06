Taaramäe kuulus tiimikaaslane võib siirduda Kangerti meeskonda

Norra sprindiässa Alexander Kristoffi ja Katjuša-Alpecini suhted pole kõige paremad ja võib juhtuda, et 29-aastane rattur vahetab tööandjat.

Rahvusvahelise rattameedia andmetel on kosilastest esireas Tanel Kangerti koduklubi Astana, kirjutab Spordipartner.ee.

Kristoff on tänavu pälvinud kuus esikohta, kuid kevadistel klassikutel pole teda edu saatnud ning Katjuša-Alpecini juhtkonda need tulemused ei rahulda. Kinnitamata andmetel teenib Kristoff kaks miljonit eurot aastas, millele lisanduvad boonused. Katjuša-Alpecin on pakkunud Kristoffile uut lepingut, kuid mitte nii head kui praegu, sest mees pole alates 2015. aasta Flandria tuurist klassikut võitnud.