Taaramäe koduklubi taotleb tulevaks aastaks World Touri litsentsi

Direct Energie jalgratta profitiimi peamänedžer Jean-René Bernaudeau andis meediale teada, et tulevaks aastaks soovib meeskond tõusta World Touri tasemele.

Juba augustis tehakse rahvusvahelisele jalgratturite liidule (UCI) vastavasisuline taotlus, et pääseda meeskonnana kõige kõrgemale tasemele. Direct Energie nime on tiim kandnud 2016. aastast ja senised kolm hooaega on kuulutud prokontinentaal tasemele. See on World Tourist üks aste madalamal.

"Kahe ja poole aasta jooksul oleme me võitnud 63 võidusõitu. Lõppenud Touril olime üks nähtavamaid meeskondi, kuigi võit jäi saavutamata. Aga meie võitlusvaim oli erakordne ja me tahame tulevikus saada rohkem võimalusi enda tõestamiseks," selgitas taotluse tegemist Bernaudeu.

Kui prokontinentaal taseme klubid pääsevad suurtuuridele vaid tänu kutsetele, siis World Touri meeskondadele on nii Tour de France´i, Giro d`Italia kui Vuelta osavõtt garanteeritud.

Direct Energie on viimastel hooaegadel suurtuuridest osalenud vaid Tour de France´il. Nii ka tänavu. Esimest hooaega sõidab meeskonna eest Rein Taaramäe, kellel on leping olemas ka tulevaks aastaks.